HUMAITÁ GANHA REFORÇO NA SAÚDE

Um avião fretado pelo governo do Amazonas chegou neste domingo por volta de meio dia em nossa cidade trazendo dez concentradores novos e dez cilindros de oxigênio. Os concentradores são equipamentos tipo mini usinas de oxigênio individual capaz de substituir o cilindro de oxigênio ao paciente que esteja dependendo deste tipo de respirador.

O prefeito Dedei Lobo disse que, os concentradores e os novos cilindros foram doações do governo do estado para reforçar as unidades de saúde do município. Dedei Lobo disse ainda que, ainda chegarão em outro voo mais 10 concentradores e mais dez cilindros de Oxigênio. O prefeito finalizou dizendo que, nossa unidade de saúde terá 32 concentradores que estarão disponíveis para deslocamento eventual para tratamento COVID-19 residencial em casos extremo, de pacientes que tenham dificuldade de locomoção que precisam de atendimento especial.

Em breve iremos mostrar o funcionamento destes concentradores para que você fique por dentro da importância destes aparelhos que custam em media 20 mil reais cada um.

O prefeito Dedei Lobo anunciou ainda que irá sanitalizar o centro da cidade ao final dos expediente, uma vez que, o local e de grande movimento e precisa receber maior atenção para evitar a contaminação em massa.