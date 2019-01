Humaitá é o primeiro do ranking Transparência Brasil no site oficial da CGU

A Escala Brasil Transparente (EBT) é uma metodologia para medir a transparência pública em estados e municípios brasileiros. A EBT foi desenvolvida para fornecer os subsídios necessários ao Ministério da Transparência, Fiscalização e Controladoria-Geral da União (CGU) para o exercício das competências que lhe atribuem os artigos 59 da Lei Complementar nº 101/2000 e 41 (I) da Lei de Acesso à Informação, assim como os artigos 68 (II) do Decreto nº 7.724/2012 e 18 (III), do Decreto nº 8.910/2016.

A EBT avalia o grau de cumprimento de dispositivos da Lei de Acesso à Informação (LAI). Suas versões três versões concentram-se na transparência passiva e por isso foram realizadas solicitações reais de acesso à informação aos entes públicos avaliados. A partir da EBT, a CGU pretende aprofundar o monitoramento da transparência pública e gerar um produto que possibilite o acompanhamento das ações empreendidas por estados e municípios no tocante ao direito de acesso à informação.

O município de Humaitá é o primeiro do ranking no site oficial da CGU que mostra a nota obtida pelo órgão no quesito transparência e acesso as informações, segundo os dados expostos no site. Esta colocação obtida pela gestão Herivaneo Seixas chega como um balsamo neste início de 2019 coroando o trabalho fiscal desempenhado por sua equipe de funcionários do município. Humaitá ficou a frente até mesmo da capital Manaus o que é uma grande vitória para o ego de nossa prefeitura municipal.