Somente Humaitá, Manaus, Nova Olinda e Rio Preto da Eva estão com ficha a limpa no Amazonas. Depois de 4 anos e 5 meses Humaitá volta a ser ficha limpa, o que significa dizer que estamos “ON” para recebermos recursos federal e estadual, através de convênios celebrados com a prefeitura municipal.

Verâo com tempo em tidos os sentimos na gestão Dedei Lobo. Vamos que vamos porque o relógio não pode parar.

Arquivo PDF : Extrato CAUC – Humaitá-AM – Opção I – 03-06-2021