HUMAITÁ CAMINHA NESSA DIREÇÃO E LOGO LOGO IREMOS COMEMORAR ESTA IMPORTANTE CONQUISTA!

Pensar positivo, acreditar que precisamos avançar cada dia mais, motiva todos nós cidadãos que torce por uma saúde ainda melhor em nossa cidade.

Parintins foi a primeira e nossa Humaitá está na lista para também inaugurar suas UTIs no Hospital Regional Dra. LUIZA DA CONCEIÇÃO FERNANDES, o governo do Amazonas em parceria com o município muito em breve estará aqui, para entregar este sonho de todos nós, o prefeito Dedei Lobo tem se mobilizado diuturnamente para que, tudo fique pronto o mais breve possível.

