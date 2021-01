Humaitá AM: Vacina Coronavac chega amanhã

A informação foi confirmada hoje pela manhã, por telefone, pelo prefeito de Manicoré, Lúcio Flávio do Rosário que, informou também que, as vacinas chegarão ao seu município também, de avião fornecido pela logística do governo do Amazonas.

Como não conseguimos falar com o prefeito de Humaitá nem por telefone, fica aqui nosso registro ao povo que nos acompanham pelas redes sociais. As primeiras doses da vacina serão priorizadas para os servidores em saúde, e grupos de riscos.

Loading...

O deputado estadual CB Maciel pediu em tribuna que, os policiais militares devem ser priorizados também uma vez que, estão em constante exposição durante seus serviços.

É NOTÍCIA DE VERDADE, É REPORTAGEM ESPECIAL, É SAÚDE PRIORIZADA. BY ACRÍTICA DE HUMAITÁ