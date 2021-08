Humaitá AM: Moto Clube venceu o time Corinthians no primeiro jogo da liga humaitaense de futsal

No segundo jogo da LHF Rio Madeira venceu o time do Santo Antônio

Por Volta das 19:00 horas na quadra da olaria com todas as medidas de segurança iniciaram os dois primeiros jogos de futsal da LHF, no primeiro horário se enfrentou Moto Clube e Corinthians. Destaque da rodada por parte de Corinthians contra Moto clube que fizeram um jogo muito movimentado terminando 6 para o moto clube e 4 para o Corinthians.

No segundo jogo da LHF iniciou por voltas das 20:00 horas teve como destaque o domínio absoluto da equipe do Rio Madeira sobre a equipe do santo Antônio vencendo a partida por 6 – 1.

“Queremos agradecer a população que compreendeu o momento em que estamos vivendo e obedeceram aquilo que a LHF propôs que é os jogos sem públicos, nossos agradecimentos as pessoas que nos acompanharam via Live e todos aqueles que nos patrocinam ao nosso prefeito Dedei lobo e a secretária de esporte e lazer, tivemos dois grandes jogos é nada disso seria possível sem essas pessoas nos apoiando antão fica aqui os nossos agradecimentos. ” Diz LHF- LIGA HUMAITAENSE DE FUTSAL para nossa redação