Humaitá AM: jovem de 17 anos durante a madrugada atropelada na Br 230

Madrugada trágica em Humaitá, um acidente envolvendo um veículo com uma bicicleta elétrica ocasionou a morte de uma jovem de 17 anos durante a madrugada de hoje (27) por volta das 00h30m.

Segundo testemunha a jovem ia em direção ao Portal da cidade, quando foi atropelada por trás por uma veículo ocupado por um casal que após a colisão, evadiu-se do local.

A vítima teve morte ainda no local após forte impacto em quw foi arremessada por quase 20m. O motorista supostamente embriagado, minutos antes do fato já havia atropelado outro ciclista que teve ferimentos leves. O veículo abandonado foi levado a delegacia do 8° DIP. Segundo informações prévias havia duas cx de cervejas em lata, o que pré supõe-se que o condutor e o passageiro estariam alcoolizados.

Em período de lockdown e toque de recolher nos remete ao cansado e velho jargão, “Fique em casa” que não é obedecido em sua plenitude. Lamentável o fato pela perda de uma jovem que tinha uma longa vida pela frente.