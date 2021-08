Humaitá AM: Corinthians se enfrenta o Moto clube futsal Feminino

A partir das 19:00 horas entre Corinthians X Moto Clube Depois terá Rio Madeira X Santo Antônio

Começa no sábado o campeonato humaitaense de futsal feminino. “Daremos o ponta pé inicial do nosso campeonato Humaitaense de futsal” Diz LHF no Facebook. Dessa maneira é anunciada a abertura dos jogos o dia sábado (07/08) a partir das 19:00 horas na quadra da “Olaria”

Depois de ter parado por causa da pandemia oficialmente as competições de futsal iniciam com a Organização da LHF em Parceria com a Prefeitura Municipal de Humaitá, segundo o Diretor de esporte da LHF; Adriano da Silva Amorim o jogo vai estar cumprindo todo o protocolo e medidas de segurança como uso de máscara, uso de álcool em gel é sem a presença de público.

