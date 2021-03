Humaitá AM: Comitê combate ao covid-19

A prefeitura de Humaitá através da SEMSA está reunida neste momento, com representantes da sociedade civil e militar apresentando relatório dos atendimentos de COVID-19 em Humaitá.

O prefeito Dedei Lobo em companhia da secretária municipal de saúde Enf. Laura Patrícia que expos resumo dos atendimentos realizados até então baseados nos números de casos positivados.

O prefeito Dedei Lobo discorreu os avanços conquistados até o momento, dizendo que, todas as medidas possíveis estão sendo tomadas e as novas que serão adicionadas para melhorar ainda mais os atendimentos preventivos.

A secretária Laura Patrícia destacou a extubacão de duas pacientes no hospital regional do município. A secretaria destacou ainda o desempenho das agentes de saúde que realizaram nesta terça-feira (23) mais de 340 atendimentos em 24h. Mais de 510 pessoas foram atendidas nas 09 unidades de saúde do município. Laura Patrícia esclareceu que os testes estão sendo feitos também em domicílio em casos suspeitos onde as equipes rastreiam inloco nos bairros da cidade.

O prefeito Dedei Lobo pediu mais cuidados nos comercios abertos, e reforçou as blitz a serem realizadas nos balneários do Rio Beem.

Novo decreto com decisões tomadas nesta reunião deverá ser sancionado pelo gestor municipal.