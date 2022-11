Neste domingo depois de Lula ganha e virar o atual presidente do Brasil,

A Comunidade do Ipixuna comemorou a vitoria com uma carreata veja!

COMUNIDADE DO IPIXUNA EM HUMAITÁ AM: Teve carreta do Lula neste domingo pic.twitter.com/8hrQSNjHoB

— A crítica de Humaitá (@acriticahta) October 31, 2022