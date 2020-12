HUMAITÁ AGUENTA SEGUNDA ONDA DO CORONA?

Essa pode ser a pergunta sem resposta do momento. O crescimento do COVID-19 em nossa capital teve dias turbulentos, cheios de manifestações e carreatas nas ruas, cobrando flexibilização em prol dos trabalhadores ambulantes vendedores e lojas diversas.

Mas… E aqui? É aqui mesmo em Humaitá, você acha que devamos ignorar as normas impostas pelo governo e deixar tudo liberado?

Neste ano de 2020 perdemos até o momento 84 vidas, foram 84 famílias que, nao se despediram de seus entes, que tiveram um Natal sem a presenças de parentes que se foram, e que ficarão marcadas pela ação devastadora do COVID-19 pelo resto de suas vidas. Então antes de encerrarmos o ano, perguntamos a você, que nao sofreu, que nao perdeu nenhum parente seu, e que curte a vida com a mais absoluta tranquilidade, acredita que, está imune ao vírus da morte, o que acha? Humaitá deve ou não segurar a nova onda de contágio do Coronavirus?

DISCUTA, DEBATA, SE POSICIONE, PORQUE É CHEGADA A HORA DE SE PREPARAR PARA O QUE VEM AI EM 2021