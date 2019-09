HPS João Lúcio entrega mais uma enfermaria reformada

Referência em realização de microcirurgias intracranianas, o Hospital e Pronto-Socorro (HPS) João Lúcio Machado entregou, nesta quinta-feira (12/09), mais uma etapa das reformas da unidade. Ao todo, são cinco enfermarias revitalizadas para atender os usuários da unidade de saúde. Os reparos dos últimos quatro meses fazem parte do plano do Governo do Amazonas de recuperação da rede de saúde.

“A enfermaria está toda recuperada e recebeu manutenção no que precisava. Os forros foram lavados, trocamos as calhas e essa enfermaria, em específico, teve todo o piso trocado, pois não havia como recuperar”, afirmou o diretor da unidade, Silvio Romano.

De acordo com o diretor, todas as 25 enfermarias, sendo 12 de cinco leitos e 13 de dois, serão reformadas no HPS que atende cerca de 400 pacientes por dia, 8,7 mil/mês. Como as obras tem curta duração, o diretor destaca que ainda consegue remanejar poucos pacientes por vez, sem interferir no fluxo dos leitos das enfermarias.

“As reformas foram possíveis por conta do gerenciamento dos recursos que a unidade possui. Conseguimos recuperar três enfermarias de cinco leitos e duas de dois leitos”, disse.

O gestor utiliza o orçamento de R$ 45 mil para manutenção mensal e aplica na melhoria de ambientes da unidade, como farmácia, almoxarifado, adequando o HPS para o atendimento dos pacientes.