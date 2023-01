HPS 28 de Agosto realiza Jornada Científica Multiprofissional visando o aperfeiçoamento de seus serviços

Em comemoração ao aniversário de 37 anos, o Hospital e Pronto-Socorro 28 de Agosto realiza, no período de 18 a 20 de janeiro, a 1ª Jornada Científica Multiprofissional. Durante três dias, os profissionais da unidade hospitalar farão uma imersão na troca de conhecimento visando melhorar a qualidade no atendimento e nos serviços prestados no hospital.

Com o tema “O contexto atual do profissional de saúde”, o evento conta com palestras, mesas redondas, cursos, além de apresentação de 10 trabalhos científicos, com premiação para os cinco melhores na opinião do público presente.

“Será uma troca de experiência muito produtiva entre profissionais de áreas diversas da saúde. Nosso objetivo é melhorar em todos os setores de atuação do hospital para viabilizar melhor atendimento à população”, ressalta Janaína Santana, enfermeira e coordenadora do Núcleo de Educação Permanente, setor que está organizando o evento.

A cerimônia de abertura da Jornada Científica Multiprofissional do HPS 28 de Agosto acontece nesta quarta-feira (18/01), às 14h30, no auditório do Instituto da Mulher Dona Lindu, que está localizado ao lado do hospital.

De acordo com a diretora do 28 de Agosto, Júlia Marques, o evento é uma oportunidade de debater sobre a saúde pública e o papel da unidade dentro da rede de saúde estadual.

“Estamos sempre em busca de melhorias no atendimento e esses debates foram pensados de forma estratégica para alcançarmos esse objetivo”, reforçou.

Entre os temas abordados estão o sistema de saúde atual pós pandemia, a importância da odontologia na unidade de terapia intensiva, análise e interpretação de exames, nutrição, atendimento psicossocial, dentre outros.

Todos os palestrantes são profissionais do hospital, que também atuam como professores de universidades e mestrandos da ProEnsp da Universidade do Estado do Amazonas (UEA).

A unidade – O Hospital e Pronto-Socorro 28 de Agosto, completou no último dia 2 de janeiro, 37 anos de fundação e serviços de saúde prestados à população amazonense.

O hospital recebeu este nome em homenagem à data da anistia de presos políticos brasileiros na época da ditadura, que ocorreu no dia 28 de agosto de 1979. Nessa data foi sancionada a Lei da Anistia, um marco para o fim da ditadura militar que assolava o país havia 15 anos.

FOTOS: Arthur Castro e Michel Mello/Secom