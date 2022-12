Hospital Francisca Mendes realiza Simpósio de Fisioterapia Cardiovascular

A Fundação Hospital do Coração Francisca Mendes (FHCFM) realiza, nesta quarta-feira (07/12), o 3° Simpósio de Fisioterapia Cardiovascular, destinado a fisioterapeutas atuantes na área, estudantes de fisioterapia e residentes. Com o tema “Compartilhando experiências e evidências científicas em fisioterapia cardiovascular”, o evento acontece no auditório do Centro de Ensino e Pesquisa da FHCFM desde as 8h, com previsão de encerramento às 17h.

O simpósio é gratuito e tem como objetivo reunir os profissionais para debater os temas relacionados à atuação da fisioterapia da área da cardiologia e terapia intensiva.

“É uma forma de todos debatermos temas de grande importância, compartilhar experiências já praticadas e discutir as inovações científicas da fisioterapia dentro da cardiologia”, destacou Nayara Maksoud, diretora da FHCFM.

O simpósio contará com palestras e mesas-redondas relacionadas a reabilitação cardiovascular e atuação da fisioterapia no pós-operatório das cirurgias em adultos e crianças.

Solidariedade

Como forma de ajudar uma instituição filantrópica, a organização do simpósio pede que os participantes doem, de forma opcional, fraldas descartáveis geriátricas. O material arrecadado será destinado ao Abrigo Moacyr Alves, que promove o acolhimento institucional temporário e de longa permanência para crianças, adolescentes com deficiências, principalmente física e neurológica, e para aqueles que se tornaram adultos dentro da instituição e não têm para onde ir.

