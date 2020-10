Hospital e Pronto-Socorro da Criança da Zona Oeste recebe equipamentos de raio-x digital

A Secretaria de Estado de Saúde do Amazonas (SES-AM) colocou em funcionamento, na tarde desta quinta-feira (29/10), dois aparelhos de raio-x digital de alta tecnologia, um portátil e outro fixo, no Hospital e Pronto-Socorro da Criança da Zona Oeste. A inauguração faz parte das ações do programa “Saúde Amazonas”, que contempla investimentos e reestruturação da rede de saúde.

O titular da SES-AM, Marcellus Campêlo, participou da inauguração do equipamento e reforçou a importância da modernização dos parques de imagem das unidades para otimizar os serviços ofertados à população. A modernização vai possibilitar diagnósticos mais precisos e rápidos durante os atendimentos realizados.

“Faz parte de um dos projetos do Saúde Amazonas a revitalização do parque de equipamentos da rede. Estamos muito felizes com a entrega desse aparelho porque ele vai aumentar a produtividade dos exames, vai aumentar a velocidade do diagnóstico e principalmente, aumentar a precisão do diagnóstico para que os médicos possam estabelecer o procedimento adequado para aquela criança”, disse Campelo.

A unidade passa a ter alguns dos mais modernos equipamentos de imagem, sendo possível realizar um raio-x em qualquer lugar do hospital, inclusive no leito, evitando que o paciente com dificuldade de locomoção necessite ir até o setor, graças à máquina portátil. Em um período de um ano, a unidade realiza mais de 21 mil procedimentos nos aparelhos.

Aumento da capacidade – A diretora da unidade, Juliana Medeiros, destaca que os novos aparelhos vão aumentar a capacidade de atendimento. “O aparelho hoje que recebemos, além de ser digital, vem trazer qualidade a todos que são atendidos. Eles também vão garantir melhor precisão para que os médicos possam definir melhor diagnóstico do paciente”, acrescentou Juliana.

No início deste semestre, o governador Wilson Lima anunciou a entrega de 230 equipamentos de imagem para a saúde na capital e interior do estado. A aquisição dos aparelhos, como o raio-X digital, possibilita diagnósticos mais precisos e rápidos, inclusive substituindo aparelhos com anos de uso na rede estadual.

Saúde Amazonas – O ‘Saúde Amazonas’, lançado pelo governador Wilson Lima, tem investimento inicial previsto na ordem de R$ 1,4 bilhão até 2022. Uma das prioridades é a redução da fila de espera por exames e consultas na rede estadual.

