Hospital Dr. Fajardo terá reforço na realização de cirurgias urológicas pediátricas

O Hospital Infantil Dr. Fajardo, na zona central de Manaus, terá um reforço para o atendimento urológico pediátrico e passará a realizar, semanalmente, cirurgias na especialidade. O serviço será possível graças a uma parceria entre a unidade e o médico urologista Petrus Oliva Souza, que vai realizar o atendimento de forma voluntária no hospital.

A partir desta quarta-feira (07/10), serão iniciadas as consultas ambulatoriais. As consultas com o especialista acontecerão às quartas-feiras, no período da manhã, e os pacientes serão encaminhados pela equipe de pediatria do hospital, após primeira consulta clínica.

Depois da avaliação clínica e de exames, o procedimento será marcado. As cirurgias ocorrerão semanalmente e serão realizadas pelo profissional e pela equipe da unidade hospitalar. O diretor do hospital, Aly Ballut, falou sobre a importância da parceria.

“O Dr. Petrus nos apresentou o projeto para a realização de cirurgias e então, vimos a oportunidade de reforçar o atendimento uropediátrico no hospital, dando mais acesso para os nossos pacientes”.

Entre os procedimentos realizados pela parceria estão hipospádia (falha na formação da uretra), hidrocele (acúmulo do líquido da cavidade abdominal), além de cirurgias na bexiga.

Referência – O Hospital Infantil Dr. Fajardo é referência no Amazonas e para estados vizinhos em cirurgias de queiloplastia (reconstrução dos lábios), palatoplastia (reconstrução da anatomia que separa a cavidade nasal e oral), e em atendimento odontológico a crianças autistas.

Das cirurgias labiopalatais realizadas no hospital, a queiloplastia é feita em pacientes a partir dos 3 meses de idade e a palatoplastia a partir dos 12 meses. Já os procedimentos cirúrgicos e odontológicos em pacientes com grau de autismo considerado severo, são realizados dentro de um centro cirúrgico.

O hospital atende crianças e adolescentes de 0 a 18 anos de idade, com uma equipe multidisciplinar nas seguintes especialidades: Cirurgia Pediátrica, Enfermagem, Endocrinologia, Fonoaudiologia, Imunização, Laboratório, Pediatria, Nutrição, Odontologia, Psicologia, Radiologia e Serviço Social. Mensalmente são atendidas aproximadamente 3 mil crianças na instituição, nas mais diversas especialidades.

O ambulatório funciona de segunda a sexta-feira e atende, em média, 300 crianças por dia, com a realização de mil procedimentos, entre consultas, vacinas e palestras.

Fotos: Rodrigo Santos/SES-AM

Mais informações: Assessoria de Comunicação da Secretaria de Estado de Saúde (SES-AM): Martha Bernardo (98151-4487) e Paulo Bahia (98154-2531)/[email protected]