Hospital do Câncer de Presidente Prudente será credenciado ao SUS

Cerimônia conta com participação do presidente Jair Bolsonaro

O Hospital Regional do Câncer de Presidente Prudente (SP) será credenciado ao Sistema Único de Saúde (SUS). A cerimônia conta com a presença do presidente Jair Bolsonaro e do ministro da Saúde, Marcelo Queiroga.

A instituição – que mudará o nome para Hospital Esperança – será credenciada como Unidade de Assistência de Alta Complexidade em Oncologia (Unacon), com serviço de hematologia, oncologia pediátrica e radioterapia custeados pelo Sistema Único de Saúde (SUS). A partir de agora o ministério da Saúde repassará diretamente ao hospital R$ 7,8 milhões anuais para custeio das atividades. Antes, os recursos chegavam via Santa Casa.

Fonte: Agencia Brasil