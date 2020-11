Hospital 28 de Agosto tem queda de 70% no tempo de permanência de pacientes

O Hospital Pronto-Socorro (HPS) 28 de Agosto reduziu, em um mês, o tempo de permanência dos pacientes em 70%, gerando um aumento da capacidade de atendimento

em relação à demanda. A queda ocorreu após a unidade receber o “Lean nas Emergências”, que é um projeto do Ministério da Saúde implementado pelo Hospital Sírio-Libanês, para reduzir a superlotação nas urgências e emergências de hospitais públicos.

O HPS é um dos hospitais mais antigos e tradicionais de Manaus, recebe diariamente cerca de 550 pacientes por dia, uma demanda crescente. A média de permanência dos pacientes, que não precisam de internação, era de aproximadamente 7,2 horas (435 minutos) no mês de setembro, já neste mês caiu para 2 horas (120 minutos).

A média do tempo de internação na unidade era de 8,3 dias e caiu para 7,5 dias, o que equivale a 10%, em decorrência da implantação do projeto “Lean nas Emergências”.

“É um momento de agregar os conhecimentos na colaboração com a melhoria de fluxos e projetos, para assim, otimizarmos também a qualidade ao paciente, que é o mais importante, para atendermos com mais agilidade e, consequentemente, melhorar a qualidade da assistência”,

afirmou a diretora Julia Marques.

O HPS 28 de Agosto foi selecionado pelo projeto e foi iniciada a implantação em setembro de 2020, fase onde uma dupla de profissionais do Hospital Sírio-Libanês (um médico e um especialista de processos) realizaram visitas ao Hospital, capacitaram as equipes, identificaram oportunidades e implementaram ações de melhoria, de acordo com as ferramentas da metodologia Lean. Essa fase dura, em média, seis meses e após o término desse período, a equipe de controle do projeto acompanha os resultados por mais 12 meses para garantir a manutenção a longo prazo.

Para o médico consultor do Hospital Sirio-Libanês, Leonardo de Lima Leite, “este é um projeto que começa na emergência, mas para ele ter sucesso, é preciso que todos os profissionais sejam envolvidos. Todos precisam entender e contribuir para o alcance do objetivo final, que é otimizar o cuidado ao paciente que está dentro da unidade.

O que é o Lean – O Lean é uma filosofia de gestão para melhoria de processos baseada em tempo e valor, desenhada para assegurar fluxos contínuos e eliminar desperdícios e atividades de baixo valor agregado. A iniciativa faz parte do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Institucional do SUS (PROADI-SUS) para o triênio de 2018 a 2020. Mais de 60 hospitais já passaram pelo processo de gestão.

Farmácia Satélite – O HPS 28 de Agosto inaugurou, na última quinta-feira (29/10), a farmácia satélite da emergência. Criada para atender a emergência cirúrgica, ortopedia, sala de emergência, posto de medicação, clínica cirúrgica de observação, clínica médica de observação, sala rosa e posto de medicação.

A estratégia de descentralização do serviço de farmácia hospitalar visa a racionalização da distribuição de medicamentos e produtos médicos nos setores da emergência do 28 de Agosto. Isso garante maior controle do estoque, melhor atendimento ao paciente e aumento do tempo do pessoal da enfermagem e de farmacêuticos para a assistência ao usuário do sistema estadual de saúde.

