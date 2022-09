Horas antes de show, fãs de Guns N’ Roses já aguardam na Arena da Amazônia, em Manaus

Horas antes do início do show do Guns N’ Roses, em Manaus, os fãs já aguardam na frente da Arena da Amazônia, nesta quinta-feira (1º). A apresentação abre a turnê do grupo no Brasil, que ainda vai passar pelo Rock In Rio.

O início da apresentação está previsto para 21h. Já os portões da Arena da Amazônia, estádio que sediou jogos da Copa do Mundo de 2014, serão abertos às 16h (horário local).

É a primeira apresentação da banda na capital do Amazonas, e a 10ª vez que o grupo faz show no Brasil. O mais recente foi no São Paulo Trip, em 2017, com ingressos esgotados.

Guns N’ Roses em Manaus

Axl Rose, Slash e Duff McKagan chegaram a Manaus na segunda-feira (29). Eles estão hospedados em um hotel no Centro de Manaus, de frente para o Teatro Amazonas.

Desde a chegada, vários fãs fazem vigília em frente ao hotel. No primeiro dia, o vocalista Axl Rose, apareceu e acenou para o público.

Ingressos

O show em Manaus marca o início da turnê pelo Brasil. A banda fará uma série de shows pelo país antes e depois do Rock in Rio.

Os ingressos em Manaus estão praticamente esgotados. Até a manhã desta quinta-feira, só havia ingressos para dois setores: Gramado e Front Stage.

As vendas ocorrem em pontos físicos da capital, na Oba Ingressos dos shoppings Millennium e Manauara. Pela internet, a compra pode ser feita no site baladapp.com.br, pelo link.