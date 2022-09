Horário de votação na maior parte do Amazonas “Veja”

Confira também a documentação necessária e o que é proibido na hora de entrar na cabine de votação.

O horário de votação das Eleições 2022 na maior parte do Amazonas, incluindo em Manaus, terá início às 7h e terminará às 16h, segundo o Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas (TRE-AM). Por outro lado, nos municípios do Sudoeste do estado, cujo fuso horário é diferente, os eleitores deverão comparecer às urnas das 6h às 15h (veja lista abaixo).

Esse horário segue decisão do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), que uniformizou o horário de início e encerramento da votação em todo país nas eleições deste ano. Com isso, todos os estados terão que seguir o horário oficial de Brasília — das 8h às 17h — independentemente dos fusos horários.

De acordo com Justiça Eleitoral, 2.352.330 eleitores estão aptos a votar em todo o Amazonas.

No 1º turno, os eleitores deverão escolher cinco candidatos: presidente, senador, governador, deputado federal e deputado estadual.

Horário de votação

· 6h às 15h: Atalaia do Norte, Benjamin Constant, Boca do Acre, Eirunepé, Envira, Ipixuna, Tabatinga, Guajará, São Paulo de Olivença, Jutaí, Itamarati, Pauini e Lábrea.

· 7h às 16h: restante dos municípios amazonenses, incluindo Manaus.

Documentação

O título de eleitor não é de porte obrigatório no dia das eleições. Os cidadãos podem se apresentar à mesa de votação com qualquer documento oficial com foto, mesmo que o documento esteja com a data de validade vencida.

Mas, embora não seja necessário apresentar o título para votar, é importante que a eleitora ou o eleitor saiba qual é a sua seção eleitoral, informação que pode ser obtida no próprio título ou por meio do aplicativo e-Título.

No momento do voto também são aceitos:

· e-Título;

· carteira de identidade, identidade social, passaporte ou outro documento de valor legal equivalente, inclusive carteira de categoria profissional reconhecida por lei;

· certificado de reservista;

· carteira de trabalho; e

· carteira nacional de habilitação.

Celulares e armas proibidos

Com a decisão do TSE de proibir aparelhos celulares na cabine de votação, a recomendação é que o cidadão leve uma “cola eleitoral” para garantir que vai se lembrar de todos os números dos candidatos.

Além disso, o TSE decidir, por unanimidade, proibir o porte de armas a 100 metros dos locais de votação, 48 horas antes das eleições e até 24 horas depois.

A exceção para a regra são os membros das forças de segurança que estejam a trabalho e sejam requisitados pela autoridade eleitoral a entrar em uma determinada seção.

Fonte: G1