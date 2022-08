Homicidas são presos com carros roubados, drogas e R$ 20 mil durante operação no Amazonas

Um grupo de homicidas foi preso durante uma operação no município de Nova Olinda do Norte, nesta quarta-feira (10). Com o bando foram apreendidas armas usadas em execução de desafetos, além de veículos roubados, drogas e R$ 20 mil em espécie proveniente do tráfico.

Segundo o delegado Guilherme Torres, diretor Departamento de Polícia do Interior (DPI), ao todo foram apreendidas 12 armas, 3 kg de drogas, e os veículos apreendidos no município, tinham sido roubados em Manaus. E os 4 suspeitos de envolvimento em homicídio, foram presos em flagrante por estarem com o material ilícito.

“Acreditamos que todo esse material apreendido mostra que além da pirataria, o tráfico de drogas está vinculado diretamente aos homicídios naquela região, e com a apreensão das 12 armas, haverá um impacto direto na diminuição dos homicídios”, explicou.

O Secretário de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM), general Mansur, explicou que a operação em Nova Olinda do Norte é fruto de uma outra operação, que ocorreu no dia 25 de julho, em Novo Aripuanã.

“Enquanto estávamos subindo o Rio Madeira para apurarmos informações sobre crimes em Novo Aripuanã, descobrimos que estava havendo receptação de carros e tráfico de entorpecentes em Nova Olinda do Norte. Então aproveitamos o momento para irmos atrás dos mandados de busca e apreensão e prisão”, disse.

O general Mansur e o delegado Guilherme Torres estarão em Nova Olinda do Norte, nesta quinta-feira (11), para acompanhar a continuidade da operação.