Homens famosos que criam seus filhos sozinhos

Quando se trata de pais famosos, há muito enfoque em mães solteiras. E é bem justo mesmo. Não é fácil criar uma criança sozinha, ainda mais com a diferença salarial entre homens e mulheres.

Mas você sabe quem são os papais que criam seus filhos sozinhos? Existem muitos homens por aí que têm essa responsabilidade e eles recebem pouquíssima atenção da mídia.

Veja na galeria a seguir quem são os famosos que também são pais solteiros.

Liam Neeson

O ator virou pai solo, em 2009, quando a companheira faleceu num trágico acidente de esqui.

Neeson cuidou sozinho de Micheál e Daniel, que na época tinham 14 e 13 anos, respectivamente. Por sua própria conta, ele se tornou um pai brilhante e protetor.

Johnny Depp

Johnny Depp se tornou pai solteiro em 2012 quando se separou de Vanessa Paradis. Ele tem dois filhos: Lily-Rose e Jack.

Kevin Hart

O ator e comediante virou pai solo ao se divorciar de Torrei Hart em 2010. Eles têm guarda compartilhada dos três filhos.

Jamie Foxx

O ator é pai solteiro de duas meninas: Corinne Foxx, que nasceu em 1994, e Annalise Bishop, nascida em 2009.

Ele nunca foi casado e prefere deixar sua vida pessoal longe das câmeras. Porém, em 2021, ele e sua filha Corinne começaram a trabalhar juntos na série de comédia da Netflix ‘Meu Pai e Outros Vexames’. A história é baseada no diário de Corinne. Foxx é o protagonista da série.

Rick Moranis

O astro de ‘Querida, Encolhi as Crianças!’ (1989) virou pai solo quando a esposa morreu de câncer em 1991. Ele praticamente deixou a carreira de ator para se concentrar em ser um bom pai para seus filhos.

Ricky Martin

O cantor virou pai solteiro por escolha própria. Em 2008, ele teve dois meninos, Matteo e Valentino, que nasceram por barriga de aluguel.

O Rei do Pop Latino é cheio de orgulho dos filhotes e gosta de exibi-los sempre que pode. Ricky casou com Jwan Yosef em 2017, e desde então eles receberam mais dois filhos: Lucía e Renn.

Seal

Henry Olusegun Adeola Samuel, mais conhecido como Seal, foi casado com Heidi Klum por nove anos. O ex-casal tem quatro filhos juntos.

Seal é pai solo desde que ele e Klum se divorciaram em 2014. Aparentemente, papai e mamãe se dão muito bem e até fazem encontros familiares juntos.

Thales Bretas

O médico ficou famoso ao se casar com o humorista Paulo Gustavo. O casal teve dois filhos por barriga de aluguel: Romeu e Gael.

Paulo Gustavo faleceu no dia 4 de março de 2021 devido a complicações da Covid-19. Esse é o primeiro Dia dos Pais do dermatologista como pai solo. Thales publicou em seu Instagram: “O Paulo ainda está em cada canto da nossa casa e nos sorrisos de Gael e Romeu. E eu não seria capaz de ser o pai que sou hoje sem as lembranças que ele me traz.”

Cristiano Ronaldo

Um dos melhores jogadores de futebol do mundo também é pai solteiro. Ele ficou sozinho quando seu filho Cristiano nasceu em 2010.

Ele detém a guarda completa de Cristianinho. E, até hoje, o nome da mãe nunca foi revelado. Cristiano Ronaldo tem mais três filhos. E teve mais dois com a atual namorada por barriga de aluguel, no entanto, uma das crianças não sobreviveu.