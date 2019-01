Homem que teve energia cortada mata funcionários de Companhia Elétrica

Dois funcionários da Consócio Norte, que presta serviço a Companhia Energética do Maranhão (CEMAR), foram mortos, enquanto religavam o sistema de energia elétrica de uma propriedade, nessa terça-feira (15), na cidade de Paço do Lumiar, no Maranhão. De acordo com testemunhas, um homem teve a energia cortada e estavam no local para fazer o religamento do sistema em outra rua.

Pelas informações obtidas pela polícia, o homem teve o fornecimento de energia cortado, e enquanto a equipe seguia para realizar o religamento na Rua B do Sítio Natureza foram surpreendidos e executados com vários tiros.

As vítimas foram identificadas como João Victor Melo e Francivaldo Carvalho da Silva, funcionários do Consórcio Norte. Os corpos foram deixados dentro do carro. A Polícia Militar e o Instituto Médico Legal (IML) foram acionados para dar início aos procedimentos de praxe.

Em nota, a Cemar e o Consórcio Norte, empresa prestadora de serviços, lamentam e se solidarizam com os familiares e estão empenhadas em prestar toda assistência necessária. As empresas informam, também, que irão acompanhar e colaborar com o trabalho de investigação da polícia, que deverá identificar as causas que levaram ao homicídio.

Fonte: http://www.itaberabanoticias.com.br/brasil/homem-que-teve-energia-cortada-mata-funcionarios-de-companhia-eletrica