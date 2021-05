Homem que conduzia motocicleta adulterada é preso durante operação ‘Pela Vida’

Durante a operação “Pela Vida”, coordenada pelo secretário de Segurança Pública, coronel Louismar Bonates, na noite desta terça-feira (11/05), um homem foi preso por adulteração de sinal identificador de veículo automotor. A prisão ocorreu na barreira de fiscalização montada pelo Núcleo Especializado de Operações de Trânsito (Neot), do Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas (Detran-AM), na avenida Noel Nutels, bairro Cidade Nova, zona norte da capital.

Durante abordagem, a guarnição verificou que a motocicleta conduzida pelo suspeito estava com o sinal de identificação adulterado. Ele foi conduzido para o 6º Distrito Integrado de Polícia (DIP).

No local ainda foram aplicadas 103 autuações de trânsito por diversas irregularidades. O Neot também apreendeu dois carros e 17 motocicletas, que foram levados para o parqueamento do Detran-AM.

Ainda durante a ação, um condutor foi flagrado dirigindo sob efeito de álcool. Para quem comete essa infração, sete pontos são aplicados na Carteira Nacional de Habilitação, além de uma multa em R$ 2.934,70 e a suspensão do direito de dirigir por 12 meses. As mesmas medidas são adotadas para quem se recusa a fazer o teste no etilômetro.

A operação desta noite foi realizada pela Secretaria de Segurança Pública (SSP-AM), em conjunto com a Polícia Militar do Amazonas (PMAM) e o Detran-AM.

FOTOS: Carlos Soares/SSP-AM