HOMEM QUE AMEAÇAVA ENTRAR NA ESCOLA DE MATUPÍ COM FACÃO, JA TINHA ATEADO FOGO NAS JANELAS DA ESCOLA

Policiais comandados pelo 3° SGT PM MARQUES, 3°SGT PM E. GUERREIRO, CB PM BRYAN e CB PM IZAQUE SILVA, foram acionados durante a manhã desta terça-feira 05/10/2021, para prender um homem que portava um facão e ameaçava entrar na Escola Estadual Santo Antônio do Matupí.

Chegando no local os policiais constataram a veracidade dos fatos e rapidamente fizeram a captura do cidadão.

Os alunos da escola estavam aterrorizados com as ameaças de morte que homem oferecia diante do portão da instituição de ensino. Os estudantes acuados no interior da escola gritavam assustados.

A polícia ao chegar rapidamente evitou um possível ato terrorista, na referida instituição de ensino, onde estavam vários alunos e professores que encontravam-se em horário de aula no turno matutino.

O cidadão acusado já há alguns dias atrás ja tinha adentrado a escola quebrando o portão onde chegou a atear fogo na cortina de uma das salas de aula.

Ao ser preso o elemento acusado ja foi encaminhado ao município de Humaitá-AM, para procedimentos cabíveis, com sua integridade física preservada.

Fica aqui o registro deste fato lamentável ocorrido no Distrito de Matupí que fica distante 180km de Humaitá.

BY ACRÍTICA DE HUMAITÁ