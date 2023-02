A vítima recebeu duas facadas e acabou falecendo ainda no local. A vítima fatal era identificado pela alcunha de “Val”.

Segundo testemunhas da briga fatal deste final da tarde, os motivos do desentendimento foi por causa de R$ 4,50 (Quatro Reais e Ciquenta centavos).

Infelizmente, o que poderia ter sido uma mera discussão acabou em morte com arma branca (Faca).

Local do fato: Porto das Mangueiras na margem do Rio Madeira no bairro de Santo Antônio

