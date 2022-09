Homem morre após ser baleado durante confronto policial em posto de gasolina

Um homem morreu, na tarde desta segunda-feira (12), durante um confronto policial em um posto de gasolina em Alphaville, localizado na Avenida Paralela, em Salvador. O caso aconteceu quando policiais militares realizavam rondas na região, sentido São Cristóvão, quando teriam sido atacados pelo suspeito no veículo, provocando um revide que acabou atingindo o homem.

Procurada pelo BNews, a Polícia Militar informou que o suspeito estava em um automóvel com restrição de roubo. Com ele, foram encontrados um revólver calibre 38 municiado com cinco cartuchos deflagrados, 39 papelotes de maconha, 20 pedras de crack, um smartphone, quatro pinos e duas trouxinhas de cocaína.

A PM informou que o suspeito foi socorrido no Hospital Geral Menandro de Faria, mas acabou não resistindo aos ferimentos.

