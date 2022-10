Homem morre após cair de cachoeira e bater cabeça em pedras

PAÍS | Um homem de 39 anos morreu após cair da Cachoeira do Anjos, no Gama, nesta segunda-feira (17). Segundo informações do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF), a vítima bateu com a cabeça nas pedras e sofreu com um afundamento no crânio.

O caso ocorreu por volta das 15h. De acordo com a corporação, o homem estava junto de familiares e amigos em um momento de lazer quando caiu de uma altura de seis metros. Quando as equipes de resgate do CBMDF chegaram no local, a vítima estava inconsciente, mas ainda com sinais vitais. Segundo informações do Metrópoles.

Foi necessário primeiramente que o homem fosse retirado da base da queda d’água e levado a um local mais seguro. Neste momento, ele entrou em parada cardiorrespiratória. Foram mais de 50 minutos de procedimentos de reanimação, mas não houve resposta e o óbito foi declarado no local.

Foto: CBMDF/Divulgação