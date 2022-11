O empresário Artu Vieira Filho viralizou nas redes sociais por apostar alto na vitória de Lula (PT) na eleição presidencial. Foram 16 apostas com moradores da cidade de Grajaú, no interior do Maranhão, e mais de R$ 2 milhões na disputa.

Segundo Artuzinho, ele votou em Jair Bolsonaro (PL) em 2018, mas ficou decepcionado com o mandato e mudou de lado. Apesar das apostas e das convicções políticas diferentes, o empresário garante que as amizades vão continuar.

