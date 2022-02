Homem é preso por matar a tiros MC Boco em show

Um homem foi preso na saída de uma festa em Porto de Galinhas, em Ipojuca, no Grande Recife, por matar a tiros Paulo Roberto Gonçalves Cavalcanti, conhecido por MC Boco do Borel, durante um show em 26 de dezembro. A informação foi divulgada pela Polícia Civil nesta segunda-feira (7).

A Vara Criminal da Comarca de Ipojuca emitiu um mandado de prisão temporária contra o suspeito, que foi cumprido no domingo (6). O nome dele não foi divulgado, nem detalhes sobre a possível motivação do assassinato, ocorrido durante uma apresentação no Aconchego Bar, em Serrambi, também em Ipojuca.

As investigações foram coordenadas pelos delegados Claudio Neto e Marcos de Castro, que convocaram para o fim da manhã desta segunda-feira (7) coletiva de imprensa para repassar informações sobre a prisão.

Fonte: Chumbo Grosso Manaus