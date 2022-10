Homem é preso por estuprar adolescentes e expor fotos íntimas de uma das vítimas no Amazonas

Um homem, não identificado, foi condenado há 23 anos de prisão pelo estupro de adolescentes no município de Urucurituba (distante à 207 quilômetros de Manaus).

De acordo com a decisão, o indivíduo foi condenado por dois crimes, sendo um a pena de 14 anos e o outro a pena de 9 anos de reclusão.

No primeiro caso, o indivíduo manteve a relação com a vítima por dois anos e cinco meses e chegou até a expor fotos íntimas da vítima na Internet.

No segundo caso, ele convidou uma vítima de 12 anos para ir até a casa dele cometer o ato libidinoso.

“Nos dois casos, o homem manteve relações sexuais com as vítimas quando elas eram menores de 14 anos de idade. Nesses casos, mesmo que o relacionamento com a vítima tenha sido de forma consentida, ter conjução carnal ou praticar qualquer ato libidinoso com menor de 14 anos é crime. Em ambos os casos, o condenado ameaçava divulgar fotos das vítimas feitas nos momentos da relações sexuais, caso elas denunciassem os crimes. Um crime só foi descoberto porque houve a exposição das fotos em grupo de WhatsApp”, disse o promotor de justiça.

Fonte: Am Post