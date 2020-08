Homem é preso em flagrante por estupro de criança e favorecimento à prostituição em Manaus, diz polícia

A polícia prendeu, em flagrante, um homem, 35 anos, pelos crimes de estupro de vulnerável e favorecimento à prostituição, segundo a Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP). O caso ocorreu no bairro Cidade de Deus, zona norte da capital, e a vítima era uma enteada do infrator, uma criança de 11 anos.

A prisão ocorreu na noite da última segunda-feira (24). De acordo com a SSP,, os policiais militares foram acionados por uma vizinha da vítima.

No momento do crime, a criança estava em casa, na companhia do padrasto e de três irmãos. Um deles, de 13 anos, presenciou o estupro que a menina estava sofrendo e foi pedir ajuda da vizinha.

No local, os policiais identificaram, também, de acordo com a Secretaria de Segurança, favorecimento à prostituição contra a mesma vítima. A polícia não informou em quais circunstância a criança ocorria o crime.

A criança e o suspeito foram encaminhados à Delegacia Especializada em Proteção à Criança e ao Adolescente (Depca).

Na unidade policial, a criança afirmou que não era a primeira vez que sofria a violência por parte do padrasto.

Foram solicitados exames de conjunção carnal e atendimento psicossocial à menina. Na tarde desta terça-feira (25), o homem foi encaminhado à Central de Recebimento e Triagem do sistema prisional.

Foto: Rebeca Beatriz/G1 AM