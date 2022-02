Homem é preso em flagrante ao tentar arremessar celulares para dentro de Unidade Prisional

Câmeras de segurança do presídio filmaram momento da ação criminosa

Policiais militares que atuam na Unidade Prisional do município de Coari (distante 363 quilômetros de Manaus) prenderam em flagrante, na noite desta quarta-feira (02/02), um homem de 22 anos que tentava arremessar aparelhos celulares e outros materiais para dentro da unidade.

A ação criminosa foi identificada por meio de imagens de circuito interno de segurança do presídio, o que resultou na prisão do infrator, que estava com três aparelhos celulares, R$ 470 em espécie e uma carteira porta-cédulas.

O diretor da UPC, SGT Elói Neto, informou que vai continuar intensificando as ações de pronta resposta e assim evitar qualquer tipo de delito. “A direção trabalha dia e noite em conjunto com o apoio tático oferecido pela Secretaria de Estado de Administração Penitenciária. Vamos fazer cumprir o que rege o artigo 349-A do Código Penal Brasileiro (CPB)”, disse.

O homem foi apresentado junto com o material apreendido à Delegacia Interativa de Polícia (DIP) de Coari, onde ficará à disposição da Justiça.

Código Penal – Consta no artigo 349-A do CPB que ingressar, promover, intermediar, auxiliar ou facilitar a entrada de aparelho telefônico de comunicação móvel, de rádio ou similar, sem autorização legal, em estabelecimento prisional, constitui crime, podendo resultar em pena de detenção de 3 (três) meses a 1 (um) ano.

FOTO E VÍDEO: Divulgação/Seap