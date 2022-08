Homem é preso com R$ 135 mil em ouro escondido na cueca no Amazonas

Agentes da Base Arpão da Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM) prenderam um homem por contrabando ilegal de ouro, avaliado em R$ 135 mil, no município de Coari (a 363 quilômetros de Manaus).

De acordo com o relatório policial, por volta das 9h de quinta-feira (24), os policiais realizaram uma abordagem de rotina na embarcação Soberana e, durante a revista aos passageiros, 453 gramas de ouro foram encontradas na roupa íntima de um homem, que não apresentou documentação da origem do material.

O homem, junto do material ilícito apreendido, foi encaminhado até a delegacia da Base Arpão.