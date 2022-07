Homem é morto a tiros na frente de casa

Na noite de quarta-feira (27), Douglas Silva da Costa, de 24 anos, foi morto a tiros na frente da sua casa, localizada no bairro Boa Esperança, em Sorriso (MT). O pai do rapaz relatou que ouviu ao menos seis disparos e, quando saiu para averiguar o que havia acontecido, encontrou o filho sem vida. As informações são da Gazeta Digital.

Na sequência, a Polícia Civil foi acionada. Aos agentes, o pai de Douglas relatou que estava na cozinha quando recebeu um telefonema. Segundos depois de atender, escutou os disparos.

Quando saiu da residência para averiguar o que tinha acontecido, entrou o filho caído no chão. Ele acionou o Corpo de Bombeiros, mas eles já encontraram Douglas morto. Depois, a Perícia Oficial de Identificação Técnica (Politec) esteve no local para liberar o corpo.

Testemunhas relataram à polícia que viram dois homens em uma moto preta passando pelo local momentos antes do assassinato. Os agentes também encontraram uma porção de cocaína com Douglas. O caso continua sendo investigado.