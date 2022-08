Homem é executado a tiros em plena rua quando saía para trabalhar

Um homem de 30 anos foi assassinado em via pública, por volta das 7h30 desta quinta-feira (11/8), na rua José Menezes Filho, bairro Córrego São Miguel, em Rio Piracicaba, na Região do Médio Piracicaba Segundo testemunhas, o homem saía para trabalhar quando foi alvejado por diversos tiros. Ele ainda tentou correr, mas o atirador, descrito como um homem baixo, forte, usando roupas pretas e capuz, o perseguiu e atirou outras vezes, executando a vítima. O suspeito teria fugido com ajuda de um terceiro, que o esperava em uma motocicleta na rua de cima da qual o crime foi cometido. A perícia técnica da Polícia Civil (PC) esteve no local. Os agentes investigam o caso para definir suspeitos e a motivação do crime.