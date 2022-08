Homem é esfaqueado na frente de rodoviária no Amazonas

Um homem foi esfaqueado na manhã de hoje (15), na rodoviária do município de Itacoatiara, no interior do Amazonas.

Populares contaram à polícia que estavam no local por volta das 6h40, quando o homem surgiu sangrando e pedindo socorro.

Ele recebeu o golpe na região do tórax, e estava agonizando. Uma ambulância foi acionada e levou a vítima para o Hospital José Mendes, onde ele permanece em atendimento.

A polícia ainda não sabe quem foi o autor da tentativa de homicídio, mas deve ouvir o ferido assim que ele apresentar melhoras.