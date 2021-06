Homem é brutalmente agredido após ser confundido com Lázaro

Vítima foi sequestrada, agredida e abandonada após moradores acreditarem que fosse o criminoso procurado em Goiás

Um homem negro foi espancado após ser confundido com Lázaro Barbosa, acusado de assassinar uma família em Ceilândia (DF) há duas semanas – e, desde então, uma “caçada” para localizar o paradeiro do criminoso segue em Goiás. O caso aconteceu na terça-feira (22).

O rapaz, após ser agredido brutalmente por moradores que acreditaram que ele fosse o assassino foragido, foi abandonado nas margens da rodovia BR-262, em Ribas do Rio Pardo, no Mato Grosso do Sul. A vítima, que tem 27 anos, afirmou à polícia que foi sequestrado e, depois sofreu a violência.

Além de ser alvo da fúria dos moradores, muitas pessoas que passavam pelo local negaram socorro ao rapaz, já que também confundiram o homem com Lázaro.

A polícia e o Corpo de Bombeiros foram acionados. Em depoimento, afirmou que foi levado por quatro homens encapuzados até uma área de mata, local onde foi agredido. Depois, andou por quilômetros, mesmo com lesões no tórax e na cabeça. Ele foi levado a um hospital.

O homem tem passagens por tráfico, de acordo com a Polícia Militar, e pode ter sido agredido por cobrança de dívida de drogas.

