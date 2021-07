HOJE PELA MANHA TEREMOS O FUNERAL DAS VÍTIMAS DESTE DOMINGO

Nossa cidade este ano de 2021 perdeu 05 policiais militares, sendo 02 por COVID-19 e dois pelo atropelamento da madrugada de domingo e outro em decorrência de um tiro no Distrito de Auxiliadora.

Ailton Neves era muito conhecido, gostava de participar de eventos culturais, e tinha muito transito na gestão do atual prefeito Dedei Lobo.

O outro policial o Sandro Dantas, também era popular em meio a tropa do 4° Batalhão PM aqui do Sul do Amazonas.

As moças também eram conhecidas e de famílias grandes em nossa cidade. Não é fácil suportar uma despedida precoce de 04 jovens de uma só vez na cidade. Dia triste por aqui.