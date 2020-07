HOJE É FESTA LÁ NO MEU “AP” VAI ROLAR BUNDA LÊLÊ

Hoje é sexta-feira, em dias normais seria comum reunir os amigos, marcar aquele churrasco, tomar umas cervejas, e se possível tomar banho de piscina, porque não?

Você com certeza deve estar imaginando, sim e daí?

Bom ontem durante a madrugada nossa briosa policia militar em companhia com as equipes de saúde, foram até o Residencial Rio Madeira após uma denúncia dos moradores de que logo atrás do conjunto estaria acontecendo uma “festinha secreta” mas que estava tirando o sossego dos moradores da proximidade.

A policia e a equipe de fiscalização chegaram e se depararam com dezenas de jovens curtindo som e tomando umas geladinhas. Foram autuados 12 pessoas, que foram conduzidas até ao 8° DIP e na manhã de hoje, foram ouvidas pelo delegado plantonista. A prefeitura aplicou multa de R$100,00 a cada participante como punição pelo descumprimento do decreto de “Toque de Recolher”.

Agora pouco chegou a nossa redação fotos de uma comemoração social na piscina do CRAS onde funciona o atendimento aos nossos garotos da terceira idade. Vivemos um momento de pandemia, onde centenas de profissionais de saúde se reversam em uma cansativa missão de salvar vidas dos pacientes infectados pelo COVID-19.

Funcionários supostamente da SEMAS foram flagrados tomando banho na piscina dos velhinhos, curtindo o final de semana, em uma confraternização pelo “trabalho” executado ao longo da semana.

A repercussão destas fotos não ficou legal nas mídias sociais, que aqueceu a onda de compartilhamentos deste momento festivo especial. As cobranças inevitáveis ecoam no Facebook, instagram e WhatsApp.

Bom a lei pra Chico é a mesma pro Francisco, então sejamos justos, que tal amanhã comemorarmos um festao com as meninas e rapazes da saúde!

A prefeitura como cobradora do decreto do toque de recolher deve apurar este fato, para que, algo desta natureza não aconteçam novamente, pois isso não ficou legal em meio a opinião pública que esta de olho em tudo, e exige direitos iguais.

Lamentamos relatar este fato, e como a foto enviada a nossa redacao, cobriu uma das pessoas com um desenho, fizemos a mesma coisa com os demais, para que todos sejam iguais também em suas exposições.

Cabe no mínimo uma bka explicação!

By ACRÍTICA DE HUMAITÁ