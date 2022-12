Hoje é dia de casamento comunitário na festa da padroeira de Humaitá

A devoção a Nossa Senhora Imaculada Conceição, é o principal motivo para que diversos casais escolhessem o período dos festejos da padroeira de Humaitá (AM), para ir até o altar abençoar os seus matrimônios.

Hoje (2) durante a celebração da eucaristia programada para às 19h, no Salão Dom José, local onde vêm sendo realizadas as missas, em razão da Igreja Catedral está sendo restaurada, acontece mais uma edição do Casamento Comunitário.

Este ano, oito casais vão participar do Casamento Comunitário, que desde de 2021 tem oportunizado a vários casais a oficialização, junto a igreja católica dos seus matrimônios.

Antes de chegar até o altar para receber a benção matrimonial, todos participaram de um período de preparação, coordenado pela equipe da Pastoral da Família.

O casal Ione Cordovil Pereira e Francisco Luciano foi um dos devotos que decidiram casar-se durante a festa da Nossa Senhora Imaculada Conceição, deste ano. Eles já vivem juntos e disseram que estão honrados em celebrar o seu matrimônio durante a festa. “A devoção a Nossa Senhora da Conceição foi o principal motivo da nossa escolha. Estamos muito felizes com esta oportunidade”, ressaltou Francisco Luciano.

Outro casal que também decidiu abençoar o seu casamento na igreja católica durante a festa foi Lúcia Fernandes e o Ênio de Souza Mendonça. Emocionada, Lúcia disse que esta decisão “só trará bênçãos à vida do casal”. Para Ênio, “nada melhor do que receber a benção de Deus durante os festejos de Nossa Senhora da Conceição”.

Paróquia Nossa Senhora da Imaculada Conceição – Diocese de Humaitá-AM