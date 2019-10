HERIVANEO SEIXAS INAUGURA O “CEO” E ANUNCIA CIRURGIA DENTÁRIA E TRATAMENTO DE CANAL, GRÁTIS NA REDE PUBLICA DE SAÚDE MUNICIPAL

O prefeito do povo não para de trabalhar, e nesta manhã de sexta-feira (25) inaugurou o mais moderno Centro de tratamento bucal do Sul do Amazonas, agora a rede municipal oferece tratamento de canal, gengivite, cirurgia corretiva dentária, e muito em breve implante dentário grátis para o povo humaitaense.

“Deus honra quem trabalha, este sonho, no meu governo já é realidade. Temos os melhores profissionais, e os melhores equipamentos para tratamento bucal no interior do Amazonas, graças ao apoio do Governador Wilson Lima que tem sido nosso parceiro de todas as horas! Agora em Humaitá o CEO não é o limite, mas sim, o que temos de mais moderno em tratamento dentário grátis para nosso povo!” Comemorou o prefeito Herivaneo Seixas.

👍 TEXTO: CHAGUINHA/ACRITICA DE HUMAITÁ EDIÇÃO: MANUEL MENEZES