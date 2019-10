HERIVANEO SEIXAS ENTREGA DUAS OBRAS NO DISTRITO DE AUXILIADORA EM HUMAITÁ

O prefeito Herivaneo Seixas não para de trabalhar, desta vez o destaque foram duas obras no Distrito de Auxiliadora, onde neste sábado (26) inaugurou um anexo escolar com duas salas de aulas climatizadas, e o maior e melhor Centro Social do interior do município.

Herivaneo Seixas acrescentou durante seu discurso que, irá iniciar ainda este ano uma quadra esportiva coberta em frente ao Posto Policial que inaugurou também este ano.

“Todas as nossas obras são graças a parceria da Câmara de vereadores que aprovaram as obras entregues por minha gestão, agradeço ainda ao governador WILSON LIMA e ao vive CARLOS ALMEIDA que ajudam bastante nossa Humaitá. Já conversei com o encarregado da patrulha mecanizada para revitalizar a vicinal que liga Santa Luzia ao Distrito. Parabéns! Auxiliadora, ainda vamos fazer mais porque comigo o trabalho não para!” Finalizou o prefeito.

TEXTO: CHAGUINHA/ACRITICA DE HUMAITÁ