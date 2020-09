Herivaneo Seixas e Sidney Temo iniciam a campanha eleitoral em seu primeiro dia oficial na zona rural de Humaitá

O candidato HERIVANEO SEIXAS, da chapa “Juntos somos mais fortes”, aproveitou o primeiro dia de campanha eleitoral para participar em companhia de seu candidato a vice-prefeito, professor Sidney Temo de um torneio de futebol de campo na Zona Rural no km 40 da BR 319 sentido Humaitá a Porto Velho, na manhã deste domingo (27/9).

Amigos, apoiadores, candidatos a vereadores pelo PL e militantes compareceram ao evento para dar apoio à candidatura que tem como principal objetivo “continuar o trabalho realizado pelo candidato a reeleição, do atual gestor municipal”.

“Vamos fazer uma campanha mostrando o quanto fizemos, o quanto melhoramos, o quanto crescemos e o quanto avançamos em nosso município. Acabou o tempo da desinformação, acabou o tempo em que vocês demoravam até três dias para receber notícias de um parente que mora na cidade. Na minha gestão, quase todas as comunidades receberam, ou estão recebendo ‘internet banda larga’, agora o que acontece em Auxiliadora, Santa Luzia do Marmelo, Lago de Uruapiara, Lago do Antônio, Lago do Acará enfim, ficamos sabendo em minutos graças a internet que interligou a todos do interior com o mundo. Precisamos avançar mais, não tive tempo de fazer tudo, mas fiz e continuo fazendo o que é possível!” Disse o agora candidato a reeleição Herivãneo Seixas.

Professor Sidney Temo disse que, sua união ao atual gestor é motivada pelo desejo de ajudar Herivaneo Seixas, em vários setores administrativos, dentre os quais, a educação, o esporte o lazer e a cultura, apresentando projetos sociais importantes, que somados com o apoio da câmara de vereadores, será possível realizar grandes sonhos, como a “mini Vila Olímpica”, um Anfiteatro para shows e eventos culturais, praças de esportes como a pista de skate e muito mais que será apresentado em seus planos de governos que já estão pronto e muito em breve serão apresentados para todos!” Destacou o candidato a vice-prefeito.

Nesta segunda-feira pela manhã (28), os candidatos farão reuniões durante todo o dia, e prepararão o Comitê Central que será na BR 230, ao lado do Posto Atem na antiga na entrada da cidade.

O início da propaganda obedece ao calendário da Justiça Eleitoral, de acordo com a Lei 9.504/1997, artigo 16, caput E 57-A.