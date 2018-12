HERIVANEO SEIXAS CUMPRI PROMESSA, E ALDEIA TENHARIM MARMELO, RECEBE INTERNET BANDA LARGA

A maior Comunidade indígena do Sul do Amazonas, da etnia TENHARIM, recebeu internet banda larga, e já está conectada com o mundo.

A “promessa foi cumprida” pelo gestor de Humaitá que, em um encontro ocorrido no mês de novembro na comunidade durante uma visita, se comprometeu em atender o pedido dos indígenas que sonhavam há anos com esta conecção.

“Em nome do OPIAM – Organização dos Povos Indígenas do Amazonas queremos agradecer ao prefeito Herivaneo Seixas, por ter realizado este sonho em nossa comunidade TENHARIM do MARMELO. Foi o primeiro a cumprir está promessa de forma rápida. O povo indígena TENHARIM está feliz com você prefeito, conte conosco!” Finalizou Ivanildo TENHARIM, secretário municipal dos Povos Indígenas de Humaitá

“Garantir acesso a internet aos irmãos indígenas de Humaitá é interagir e conectar todos com o mundo, em meu governo é assim os direitos são iguais, por isso agradeço a Deus e ao povo todos os dias pela escolha de meu nome para ser o prefeito de nossa cidade!” Finalizou o prefeito.