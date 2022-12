Hemoam intensifica cadastro de doadores de medula óssea durante campanha de fim de ano

A Fundação Hospitalar de Hematologia e Hemoterapia do Amazonas (Hemoam) iniciou, nesta quarta-feira (14/12), uma campanha de incentivo ao cadastro para doadores voluntários de medula óssea. A ação faz parte da Semana de Mobilização Nacional para Doação de Medula Óssea, instituída pelo Ministério da Saúde e segue até o dia 21 de dezembro.

O Hemoam destaca que a campanha é importante para intensificar os cadastros e, assim, ampliar as chances de pacientes com indicação para transplante que não acharam doador na família.

“Em 2022, nós conseguimos cadastrar 80 pessoas interessadas em ser doadoras de medula óssea, mas nós queremos fechar o ano com 445 voluntários cadastrados. Sabemos que é muito difícil encontrar pessoas com a medula compatível, por isso quanto mais gente cadastrada, maiores as chances para quem está na fila esperando por um transplante”, explica Margareth Rodrigues, gerente de captação de doadores do Hemoam.

Como se cadastrar

O cadastro de medula é feito presencialmente no Hemoam. É um procedimento simples. O candidato deve preencher uma ficha com dados pessoais e fazer a coleta de 4 mililitros (ml) de sangue, que será encaminhado para testagem de compatibilidade (exame de histocompatibilidade HLA) no laboratório.

O candidato a doador precisa ter idade entre 18 anos até 34 anos, 11 meses e 29 dias (Portaria 685/2021-MS), estar em bom estado de saúde e não ter doença infecciosa ou incapacitante; não apresentar doença neoplásica (câncer), hematológica (do sangue) ou do sistema imunológico.

É importante esclarecer que no ato do cadastro não é feita a doação da medula óssea e sim somente coleta de sangue. Além disso, uma vez registrado, o doador fica no cadastro até os 60 anos. Podendo ser ou não chamado para efetivar a doação de medula óssea, a depender dos resultados da compatibilidade com pacientes.

O cadastro está sendo realizado das 8h às 12h e das 14h às 17h, de segunda a sábado, no Serviço Social do Doador, na sede do Hemoam, localizada na avenida Constantino Nery, 4.397, bairro Chapada, zona centro-sul de Manaus.

