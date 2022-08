Hailey Bieber sobre momentos difíceis no casamento com Justin: ‘Tem que descobrir como lidar’

Hailey Bieber e Justin Bieber se casaram em 2018 e, apesar de o pouco tempo, já enfrentaram dificuldades relacionadas a saúde. Em março, por exemplo, a modelo, 25, foi hospitalizada com um coágulo no cérebro. Meses depois, em junho, o cantor, 28, foi diagnosticado com síndrome de Ramsay Hunt e sofreu uma paralisia facial.

À revista americana Bazaar, Hailey refletiu sobre ter se casado tão jovem e já ter enfrentado problemas tão sérios como esses. “Você não descobre as coisas e se casa, mas sim se casa e descobre coisas”, declarou.

A modelo demonstrou levar o relacionamento com sabedoria, compreendendo acontecimentos repentinos: “Acho que a vida está mudando o tempo todo. Dia a dia, semana a semana, ano a ano.”

Para justificar o pensamento, ela destacou os momentos mais difíceis enfrentados juntos. “Acho que um exemplo perfeito disso é nos últimos seis meses, nós dois passamos por problemas de saúde muito sérios. Você tem que descobrir como lidar com essa merd* quando ela vem, sabe? Há uma razão que eles dizem, ‘para melhor ou para pior’. Tipo, isso é real”, observou.

Contudo, Hailey reforçou seu amor por Justin, dizendo que no final de um dia de trabalho sua felicidade é voltar para casa e ficar com o marido. “Eu sinto que isso é por causa do esforço que foi colocado em ambos os lados. No final do dia, tipo, ele é meu melhor amigo, mas ainda dá muito trabalho para fazer funcionar. E então eu sei que, eventualmente, quando as crianças entrarem em cena, será uma outra temporada de navegação para fazer isso funcionar”, ponderou, revelando o desejo de aumentar a família.