Gusttavo Lima se surpreende com preço de gasolina ao abastecer carro

Gusttavo Lima passou por um sufoco na tarde de segunda-feira (9) ao quase ficar sem gasolina em seu carro. Bem-humorado, o sertanejo mostrou em seus Stories no Instagram a busca de um posto de combustível e ainda se surpreendeu com o valor da gasolina.

“Isso aqui acontece só comigo ou acontece com vocês também? Minha gasolina está para acabar, está só o ‘fio da rabiola’ e eu no meio desse trânsito. Imagina se acaba, hein?”, comentou, ainda parado na via.

“Meu Deus do céu, já mostrou o posto mais próximo aqui..”, disse, mostrando o luxuoso painel do carro, que sinalizou o caminho para o posto mais próximo de onde estava. “Sangue de Jesus tem poder, vai me salvar”, brincou ele, antes de se encontrar com um amigo que o ajudou.

No posto para abastecer o veículo, o cantor ficou surpreso com o valor de R$ 7,24 o litro da gasolina. “Cara, tá mais fácil andar de a pé, então. Bota uns 20 reais só para eu chegar ali então”, disse ele ao frentista. “Cara, vou te contar, gente.. É trabalhar e cantar porque está difícil”, reclamou.

Na sequência, outro frentista apareceu e elogiou o visual de Gusttavo: “Você é bonito demais, moço. Barba perfeita, o dente desse jeito..”

“Você gosta de churrasco?”, questionou o artista, aos risos com o elogio. “Pode ir lá no meu frigorífero e pegar um kit de churrasco, diz que eu mandei”, afirmou, apontado para o local que fica em frente ao posto.

“Obrigado, fica com Deus”, agradeceu o frentista. O cantor, então, falou com o gerente do estabelecimento pedindo para liberar o kit para o rapaz, que ficou feliz com o gesto de Gusttavo.