Guarda Fúnebre dos bombeiros militares do Amazonas acompanhará velório e cortejo de ex-governador

O Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM) vai atuar, a partir de hoje (16/02), no velório e no cortejo do ex-governador Amazonino Mendes, com sua Guarda Fúnebre. As cerimônias vão acontecer durante três dias no hall principal de entrada do Teatro Amazonas, no Centro de Manaus. Ao todo, serão 37 militares em revezamento 24 horas dentro e fora do teatro.

O CBMAM também vai realizar prevenção do lado de fora do Teatro Amazonas com bombeiros da área de saúde no Atendimento Pré-Hospitalar (APH), caso alguma pessoa necessite.

No sábado (18/02), os bombeiros farão o cortejo até o cemitério no bairro Tarumã, zona oeste. Durante o translado, o caixão com o corpo do ex-governador será conduzido sobre uma viatura Auto Escada Mecânica (AEM), acompanhada de mais duas viaturas, uma Unidade de Resgate (UR) e uma Alto Rápido (AR).

FOTO: Divulgação/CBMAM