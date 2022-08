Grupo eficiente e equilibrado credenciam Amazonas FC a brigar pelo acesso à Série C

O Amazonas FC entrou na semana mais importante da sua recente história. O clube fundado em maio de 2019 e que, na elite estadual fez apenas campanhas regulares, engatou a quinta marcha em sua primeira participação em competições nacionais e iniciou uma escalada progressiva que já o permite disputar um acesso de divisão nacional com pouco mais de três anos de fundação.

O alto investimento realizado para formar um grupo competitivo que desse esperança para ir mais longe -como foi-, acaba não sendo demérito de um clube que goza de boa saúde financeira. Até porque, neste mesmo ano, o grupo formado para o Barezão era considerado caro e caiu nas quartas de final da competição de forma precoce.

De lá para cá muita coisa mudou. A chegada de Rafael Lacerda e nova comissão deram fluidez a um clube que parecia atônito com uma queda inesperada no estadual. Entre chegadas e partidas de atletas, o clube chegou a ter um elenco com 35 jogadores e foi conseguindo se remodelar ao longo da competição. A fórmula de nomes conhecidos falhou e os medalhões deram adeus ao clube, Ibson, Walter e Eduardo Ramos seguiram seus caminhos e o clube apostou em novas caras para ressignificar a temporada. Até porque, a campanha no Barezão foi insuficiente para garantir um calendário em 2023. Portanto, a Série D é a bóia de salvação do clube.

Com certa margem de pressão para conduzir a campanha, o clube chegou ao objetivo mais importante da temporada: a briga pelo acesso. E é aqui que entendemos o que credenciou o clube a estar onde está.

Ataque eficiente

O Amazonas chegou até o jogo da volta pelo acesso, com 43 gols em 19 jogos e uma média de 2,26 gols por jogo. O que significa que a equipe aurinegra demora próximo de 39 minutos para balançar as redes.

O bom desempenho passa por jogadores como Rafael Tavares e Ítalo, camisas 10 e 9 respectivamente. O atacante é artilheiro da competição com 11 gols, quatro deles, definindo as classificações já no mata-mata. Já o meia anotou 10 tentos, mas o desempenho é diferente. Tavares fez uma primeira fase avassaladora, marcando por rodadas consecutivas. No fim da fase de grupo viveu um jejum de sete jogos, que acabou no último sábado, quando ele marcou de pênalti.

Entre jogadores de destaque que ajudam a engordar essa média, estão o meia Diogo Dolem, o atacante Ruan, o ala Miliano e o zagueiro Lucão, que marcaram mais de uma vez durante a competição.

Meio é equilíbrio

Se tem um setor da equipe que pouco mudou, foi o meio campo. Alterações pontuais ocorriam muito por indisponibilidade de jogadores, seja por lesão, ou suspensão. Rafael Tavares e Robertinho foram os que mais entraram em campo pela equipe, o terceiro homem de meio variou bem mais entre: Delciney, Christian e Judá. O último, jogou em todos os cinco jogos do mata-mata, sendo titular em quatro deles.

A meia cancha do Amazonas acaba sendo o fiel da balança de um time que produz ofensivamente sem expor de forma exagerada a defesa. É um meio campo que produz, que sabe se defender e que consegue oferecer equilíbrio ao time.

Defesa em busca de consolidação

Entre as oito equipes que estão nas quartas de final, o Amazonas tem a sétima melhor defesa, ganhando apenas do Tocantinópolis-TO. O setor defensivo da equipe aurinegra é o que tem inspirado maiores preocupações e foi também o que sofreu mais rotação.

Embora faça bons jogos, o setor sofre para parar equipes que se utilizam das bolas aéreas. Prova disso, é que dos quatro sofridos pela equipe no mata-mata, três foram oriundas de bola aérea e um foi de uma falta frontal. Expondo o que deve ser a principal fragilidade da equipe que detém a melhor campanha geral da competição.

Vale o acesso

O Amazonas entra em campo no próximo domingo (28), às 15h, no estádio Carlos Zamith. O jogo de ida na casa da Portuguesa terminou empatado por 1 a 1. Nesse cenário, a Onça precisa de uma vitória simples para cravar a classificação à Série C do ano que vem. Em caso de empate, a disputa será decidida nos pênaltis. A venda dos ingressos será iniciada na tarde desta terça-feira (23), nas bilheterias do Carlos Zamith.